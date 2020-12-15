حقيقة عفو ترامب عن جوليان أسانج

2020/12/15 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت التغريدة التي نشرها القس مارك بيرنز، التساؤلات مجددا بشأن نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العفو عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قبل انقضاء مدة ولايته في 20 يناير المقبل، وفقا لما نشرته مجلة "نيوزويك".

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