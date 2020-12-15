مجموعة من المنظمات والاتحادات واللجان السورية في بيان بخصوص الايزيدية في عفرين

2020/12/15 | 09:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اصدرت عدد من المنظمات والاتحادات واللجان والمراكز في سوريا بيانا حول الانتهاكات الاخيرة بحق الايزيدية في مدينة عفرين السورية بعدما شهدت مدينة سري كانييه أيضاً وقبل فترة وجيزة انتهاكات بحق الايزيدية.جاء في البيان: على غرار سري كانييه، يباد الإيزيديون في عفرين .تستمر الدولة التركية و الفصائل الإرهابية التابعة لها من …

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