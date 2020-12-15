توضيح من أربيل بشأن الطيران الحربي.. مناورة للتحالف بأمر السلطات الاتحادية

2020/12/15 | 09:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضح مطار أربيل، الثلاثاء، سبب تحليق الطيران الحربي فوق سماء المحافظة، إثر تساؤلات ومخاوف من المواطنين.

وقال المطار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 كانون الأول 2020): "نطمئن الأهالي، أن ما سمُع من تحليق للطيران كان مناورة للقوات التحالف الدولي ولم يكن ضمن سلطتنا وإنما صلاحيات السلطات العراقية".

وأصاف أن "هذه المناورات تخص عمليات ضد تنظيم داعش في حدود مخمور وكركوك وديالى".

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