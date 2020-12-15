هولندا تفرض اغلاقا عاما لـ5 أسابيع بدءا من منتصف ليل اليوم

2020/12/15 | 09:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي

إغلاقا عاما جديدا لمدة خمسة أسابيع على

مستوى البلاد، مشيرا إلى أن المدارس

والمتاحف وصالات الرياضة ستغلق بدءا من

منتصف ليل اليوم وحتى 19 كانون الثاني

2021.

وأثناء ح

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