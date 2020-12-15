هبوط أسعار النفط وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام

2020/12/15 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام في ظل اتجاه عدد من الدول الأوروبية لتشديد قيود الإغلاق مع زيادة إصابات "كورونا".

وخفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2021 بمقدار 0.35 مليون برميل يومياً عن التقديرات السابقة وتتوقع نموه بنحو 5.90 مليون برميل يومياً.

فيما قررت العاصمة البريطانية لندن تشديد القيود على مواعيد إغلاق المطاعم، كما أعلنت إيطاليا أنها تدرس فرض مزيد من القيود خلال عطلات الكريسماس، أما ألمانيا فوجهت بمواصلة تشديد القيود حتى العاشر من يناير.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 49.98 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 46.69 دولار للبرميل.

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