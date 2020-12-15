2020/12/15 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، انفجار 5 عبوات ناسفة في بغداد ليلة أمس، استهدفت محالاً للمشروبات الكحولية، وأخرى استهدفت عجلة لأحد الموظفين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية مكافحة المتفجرات تتمكن من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء، كما انفجرت عبوة اخرى في المنطقة ذاتها كانتا موضوعتان بجانب احد محال بيع المشروبات الكحولية مما ادى الى اضرار مادية فقط".

وأضافت، أن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة الدورة شارع 60 امام احد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرار مادية".

وأشار البيان، إلى أن "انفجار عبوة لاصقة في منطقة حي العدل اسفل عجلة مدنية نوع مكسما عائدة لاحد المواطنين يعمل موظف بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية".

ولفت إلى "انفجار عبوة ناسفة في منطقة العامرية كانت موضوعة بجانب احد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت الى أضرار مادية أيضاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ما أحدثته انفجارات متتالية لـ 5 عبوات ناسفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ما أحدثته انفجارات متتالية لـ 5 عبوات ناسفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).