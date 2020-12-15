التربية توضح بالأرقام موقف إصابات كورونا بين طلبة المدارس في عموم العراق

2020/12/15 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

انتقدت وزارة التربية “التهويل الاعلامي” بشأن ما اشيع عن اغلاق مدارس في محافظة الديوانية عقب تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والملاكات التدريسية، داعية الى توخي الدقه في نشر المعلومات.

وذكر الناطق باسم وزارة التربية، حيدر فاروق عبد القادر، في تصريح صحفي، أن "الفحوصات الاولية تشير الى وجود 63 حالة في عموم المحافظات، منها 61 بين التلاميذ، مع شخصين من الملاكات التدريسية، وان ما تم تداوله عن وجود 180 حالة اصابة عار عن الصحة".

واوضح، أن "الفحوصات الاولية اجرتها الصحة والبيئة المدرسية في المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في المحافظة، وتم رفع عدد الاصابات الى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، وكان رد وزارة الصحة قبل ايام أنه في حال كان عدد الاصابات 5 في كل مؤسسة يتم الغلق".

ولفت الى ان "محافظة البصرة، شهدت تهويلا اعلاميا ايضا، اذ أعلن أن عدد الاصابات فيها 24، وبعد التأكد من الفحوصات اتضح ان العدد 3 حالات فقط".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر، أن "الضوابط المعلنة من قبل الوزارة تشير إلى أنه في حال الوصول لمرحلة الاغلاق فإنه يكون مؤقتا لمدة 14 يوما تجرى خلالها عملية تعفير بتعاون الوزارة وامانة بغداد ودوائر البلدية، واجراء التحري الوبائي ومعرفة تفاصيل الاصابات ومتابعة وضعهم الصحي".

واكد البدر، استمرار الاجراءات الصحية وبشكل يومي لفحص الطلبة والملاكات التدريسية لاستكشاف الحالات بوقت مبكر، اضافة الى التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات لمنع تفشي الوباء.

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