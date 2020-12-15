انفجار عدد من العبوات الناسفة مستهدفة محالا لبيع المشروبات الكحولية غربي وجنوبي بغداد

2020/12/15 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن انفجار عدد من العبوات الناسفة مستهدفة محالا لبيع المشروبات الكحولية غربي وجنوبي بغدادوذكرت في بيان ان : مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء.واشارت الى انفجار عبوة اخرى في المنطقة ذاتها كانت موضوعة بجانب احد محال بيع المشروبات الكحولية مما ادى الى اضرار مادية فقط.واوضحت ان عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة الدورة شارع 60 امام احد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرارا مادية.واخرى في منطقة العامرية ادت لاضرار مادية فقط.واشارت الى ان عبوة لاصقة انفجرت في منطقة حي العدل اسفل عجلة مدنية نوع مكسما عائدة لاحد المواطنين يعمل موظفا بشركة أهلية، ما اسفر عن أضرار مادية./انتهى3

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