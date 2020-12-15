خلية الإعلام الأمني : انفجار 5 عبوات مختلفة في مناطق متفرقة من بغداد

2020/12/15 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الثلاثاء،انفجار 5 عبوات مختلفة في مناطق متفرقة من بغداد.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء، كما انفجرت عبوة اخرى في المنطقة ذاتها كانتا موضوعتان بجانب احد محال بيع المشروبات الكحولية مما ادى الى اضرار مادية فقط".

واضاف ان"عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة الدورة شارع 60 امام احد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرار مادية،"مبينا ان" عبوة لاصقة اخرى انفجرت في منطقة حي العدل اسفل عجلة مدنية نوع مكسما عائدة لاحد المواطنين يعمل موظف بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية".

واشار الى ان"عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة العامرية بجانب احد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت الى أضرار مادية أيضاً".

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