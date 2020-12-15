التربية تعلق على اغلاق مدارس الديوانية.. ما تم تداوله

2020/12/15 | 10:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انـتـقـدت وزارة الـتـربـيـة ما أسمته "التهويل الاعــلامــي" بـشـأن إغـــــلاق مـــــدارس فـــي مـحـافـظـة الديوانية عقب تسجيل اصابات بــفــيــروس كــورونــا بــين الــطــلاب والمـلاكـات التدريسية.

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