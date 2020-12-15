انفجار ومعالجة خمس عبوات ناسفة في بغداد

2020/12/15 | 10:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، تمكن مديرية مكافحة المتفجرات من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء، وانفجار عبوات اخرى في مناطق متفرقة من بغداد.

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