بعد مفاوضات “صعبة”.. مستشار البارزاني يكشف تفاصيل الاتفاق الكردي الجديد مع بغداد

2020/12/15 | 10:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اجرى وفد اقليم كردستان مفاوضات “ صعبة” بشأن ازمة الرواتب ، بسبب تمسك الحكومة الاتحادية بقانون العجز المالي الذي يشترط بمادته السابعة الالتزام بتسديد اقيام النفط المصدر والإيرادات غير النفطية .وقال، كفاح محمود المستشار الاعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “وفد اقليم كردستان اجرى مباحثات تفاوضية “صعبة” خلال الاجتماعات التي عقدها في بغداد مع رئاستي الوزراء ومجلس النواب وزيرا النفط والمالية وممثلو شركة تسويق النفط “سومو”.وكشف محمود عن “وصول خاتمة المباحثات الى “تفاهمات” لاتفاق جديد ، يتم توقيعه ، حسب السياقات البروتوكولية بحضور رئيس اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية”.وأضاف أن “الاتفاق الجديد اعتمد على سابقه الذي وقع عام 2019 مع بعض التطوير،والذي وضع النقاط على معظم حروف الاشكالات المتعلقة بحصة الاقليم، الذي سينص على تسلیم الإقلیم 460 ألف برمیل من النفط يومیا مقابل تسلیم بغداد لحصة الإقلیم من الموازنة ورواتب الموظفین”.وتشير المعطيات الى ان هذا الاتفاق قد يتقاطع مع اتفاق الاقليم مع تركيا المعروف باتفاق “الـ 50 عاما” لانه يتضمن عدم امكانية حكومة الاقليم التصرف بالنفط الخام، ويسمح لها بالتصرف بالعائدات فقط.



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