المجمع الانتخابي يؤكد فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة

2020/12/15 | 10:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على الأغلبية، ليكون رئيسا للولايات المتحدة، بعد حصوله على 302 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، حصل بايدن على 302 صوتا، فيما بلغت الأصوات لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 232 صوتا.ومنحت ولاية كاليفورنيا، التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي، أصواتها لبايدن، ليتجاوز رسميا …

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