وزير الخارجية فؤاد حسين يصل تركيا

2020/12/15 | 10:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، الى تركيا تمهيداً لزيارة الكاظمي الى انقرة بعد غد الخميس.ووصل حسين صباح اليوم الى تركيا، في زيارة رسمية تمهيداً للزيارة المتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى تركيا.ومن المقرر ان يصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تركيا بعد غدا الخميس لبحث العديد من الملفات المشتركة بين …

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