"معايير غير شفافة".. البرازيل تشكك في فعالية اللقاح الصيني

2020/12/15 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت الهيئة البرازيلية المنظّمة لقطاع الصحة "أنفيسا" الاثنين، الصين باستخدام معايير "غير شفافة" للحصول على إقرار طارئ للقاحها ضد كوفيد-19 "كورونا فاك"، والذي بات في المرحلة الأخيرة من الاختبارات في البرازيل.

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