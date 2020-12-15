انفجارات تهز بغداد

2020/12/15 | 10:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة الاتحادية بغداد انفجارات في مناطق متفرقة، وذلك حسبما اعلنته خلية الاعلام الامني اليوم الثلاثاء.

وقالت الخلية في بيان لها ان "مديرية مكافحة المتفجرات تتمكن من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء، كما انفجرت عبوة اخرى في المنطقة ذاتها كانتا موضوعتان بجانب احد محال بيع المشروبات الكحولية مما ادى الى اضرار مادية فقط".

واضافت ان "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة الدورة شارع 60 امام احد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرار مادية"، لافتا الى انفجار "عبوة لاصقة في منطقة حي العدل اسفل عجلة مدنية نوع مكسما عائدة لاحد المواطنين يعمل موظف بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية".

واشارت الى انه "في منطقة العامرية انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب احد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت الى أضرار مادية أيضاً".

PUKmedia / وكالات

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