2020/12/15 | 10:24 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مديرية مكافحة المتفجرات تتمكن من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة – شارع الاطباء، كما انفجرت عبوة اخرى في المنطقة ذاتها كانتا بجانب احد محال بيع المشروبات الكحولية مما ادى الى اضرار مادية فقط.

في حين انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة الدورة شارع 60 امام احد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضرار مادية.

الى ذلك انفجرت عبوة لاصقة في منطقة حي العدل اسفل عجلة مدنية نوع مكسما عائدة لاحد المواطنين يعمل موظف بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية.

فيما انفجرت في منطقة العامرية عبوة ناسفة محلية الصنع بجانب احد محلات بيع المشروبات الكحولية، أدت الى أضرار مادية أيضاً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة المتفجرات تعالج عبوات في عدة مناطق في بغداد 7 SKY TV.

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