نوري المالكي ’يشرح’ خطوات تحديث البطاقة: العرس الانتخابي قادم

2020/12/15 | 10:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني واخواتي ابناء الرافدين الكرام..

ايها الشباب الذين سيشتركون لاول مرة في الانتخابات ..

احييكم واتمنى لكم مستقبلا مشرقا وضّاءاً ، عبر مشاركة واسعة في هذه الانتخابات واندفاع وطني من اجل العراق والعراقيين جميعاً..

واود ان أشدّ على ايدي الاخوة والاخوات الذين سعوا الى تحديث سجلاتهم الانتخابية وحصلوا على ( البطاقة البايومترية ) التي لا يمكن الاشتراك في الانتخابات الا بها ..

وادعوا الاخوة والاخوات الذين لم يحصلوا على بطاقاتهم البايومترية الجديدة ان ييادروا بالتوجّه الى مراكز تجديد البطاقات التابعة للمفوضية العليا للانتخابات من اجل الحصول على بطاقاتهم الصالحة للتصويت والتي لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات من دونها ..

اما اذا تعذر على البعض الوصول الى دوائر المفوضية من اجل التحديث ، فان التعليمات الصادرة تؤكد ان بامكان اي عدد يتجمع في مكان محدد ، فإن المفوضية مشكورة متعهدة بارسال الفريق المكلف بالتحديث الى اماكن تجمعهم للقيام بالمهمة ، بعد اخبار المفوضية بالمكان والزمان المحددين.

ان اشتراككم في العرس الانتخابي القادم يعني مساهمتكم في اختيار برلمان جديد مسؤول ومقتدر، وحكومة جديدة وطنية كفوءة وقوية، قادرة على تقديم الخدمات وحفظ السيادة والنهوض بمتطلبات المرحلة ، وترعى شؤون البلاد والعباد بما يجعل العراق في مصاف دول العالم الاخرى

واقدم جزيل الشكر والتقدير لجهود المفوضية ومراكزها والفرق الجواله التي تعمل جاهدة لمنح المواطنين الهويات البايومتريه المطلوبه

اسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ..



واسأل الله لكم العزة والمجد والسؤدد .

نوري المالكي

رئيس ائتلاف دولة القانون

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