خمس عبوات ناسفة تستهدف مناطق متفرقة من بغداد

2020/12/15 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء،

عن استهداف خمس عبوات ناسفة مناطق

متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه ان "مديرية مكافحة

المتفجرات تتمكن من معالجة عبوة ن

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