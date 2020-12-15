المالكي يوجه رسالة لمن سيشترك لاول مرة بالانتخابات المقبلة

2020/12/15 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، الثلاثاء، رسالة لمن سيشترك

لاول مرة بالانتخابات المقبلة، داعيا

الذين لم يحصلوا على بطاقاتهم

البايومترية الجديدة الى ان ييادروا

بالتوجّه لمراكز تجديد البطاقات

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