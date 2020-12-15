مطار أربيل يوضح بعد تحليق طيران حربي فوق المحافظة ليلة أمس - عاجل

2020/12/15 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

أصدرت إدارة مطار أربيل الدولي، الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، توضيحاً بشأن تحليق طيران التحالف الدولي ليلة أمس.

وقالت الإدارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ما سُمع من تحليق للطيران كان مناورة لقوات التحالف الدولي ولم يكن ضمن سلطتنا وإنما صلاحيات السلطات العراقية".

وأصافت أن "هذه المناورات تخص عمليات ضد تنظيم داعش في حدود مخمور وكركوك وديالى".

وليلة أمس، شهدت سماء أربيل وتحديداً فوق مطار المحافظة، تحليق كثيف لطيران التحالف الدولي.

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