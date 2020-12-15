أسعار الدولار تتراجع بعد وصولها إلى 131 ألفاً يوم أمس

2020/12/15 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتراجعت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، بعد الارتفاع الذي شهدته يوم أمس، حيث قفز سعر الدولار لبلغ 131 الفاً مقابل كل 100 دولار. وجاءت اسعار صرف الدولار اليوم كالاتي:اسعار مكاتب الصيرفة في بغداد: سعر بيع الدولار 128,250سعر شراء الدولار 127,250

وجاءت اسعار الصرف في المحافظات كالاتي:البصرة / بورصة 127,850اربيل /بورصة 127,800النجف / بورصة 127,850السليمانية / بورصة 128,000كركوك / جملة 128,000الموصل / جملة 128,000ديالى / جملة 128,500العملات العالمية الأجنبيةاليورو : 100 يورو 121,50 دولارالأسترليني : 100 باوند 133,40 دولارالليرة التركية : 100 دولار 784,90 ليرة تركيةالمعادنسعر أونصة الذهب عالمياً $ 1840,33النفطسعر برميل نفط الخام برنـت 50,10 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 46,83 دولار

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