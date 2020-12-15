2020/12/15 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعقوبة / نينا / أعلنت دائرة صحة ديالى تسجيل / 85 / اصابة جديدة بمرض كورنا يقابلها / 79 / حالة شفاء ضمن الموقف الوبائي للمحافظة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العرقية للانباء / نينا / اليوم ان مختبر الصحة العامة في بعقوبة اجرى خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية فحصا مختبريا ل / 1349 / مسحة أظهرت اصابة 85 شخصا ليرتفع اجمالي الاصابات في عموم ديالى / 20309 / اصابة .واضاف ان اجمالي حالات الشفاء بلغ / 19459 / حالة .
لافتا الى ان المحافظة لم تسجل اي حالة وفاة خلال الساعات الماضية ./انتهى
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لافتا الى ان المحافظة لم تسجل اي حالة وفاة خلال الساعات الماضية ./انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل / 85 / اصابة جديدة بمرض كورونا مقابل / 79 / حالة شفاء في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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