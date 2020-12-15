في أول كلمة له بعد تأكيد فوزه بايدن يتهم ترامب بـ

2020/12/15 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"عدم احترام إرادة الشعب" على خلفية رفض الأخير الإقرار بخسارته في الانتخابات.وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبّتت خلالها الهيئة الناخبة رسميا فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الماضي ، قال بايدن "هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل.موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا".وأشاد بايدن في خطابه بالناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بأرقام قياسية على الرغم من المخاوف الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والمناخ الذي ساد العملية الانتخابية وشهد "ضغوطا سياسية هائلة وإساءات لفظية وصولا حتى إلى تهديدات بالعنف الجسدي" استهدفت مسؤولين عن تنظيم الانتخابات".وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب "آمل بصدق ألا نرى مرة أخرى أي شخص يتعرض للتهديدات والانتهاكات التي شهدناها في هذه الانتخابات"، واصفا المضايقات التي تعرّض لها مسؤولون عن سير الانتخابات بأنها "غير معقولة".وقال إن "شعلة الديمقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد.نحن نعلم الآن أن ما من شيء - ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة - بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة".وشدّد بايدن على أن ترامب استنفد كل الطرق القانونية للطعن بنتائج الانتخابات لكن "لم يتم العثور في أي من هذه الدعاوى على سبب أو دليل لنقض (نتيجة الانتخابات) أو جعلها موضع تساؤل أو نزاع", مضيفا "في المعركة من أجل روح أمريكا، انتصرت الديمقراطية".ودعا الرئيس المنتخب الذي سيتولى مهامه في 20 كانون الثاني المقبل ، مواطنيه إلى توحيد صفوفهم وفتح صفحة جديدة, مضيفا لقد حان الوقت لطي الصفحة , أنا مقتنع بأنه يمكننا العمل معا لما فيه خير الامة "./انتهى2

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