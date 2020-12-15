خلية الإعلام الأمني: انفجار 5 عبوات مختلفة في مناطق متفرقة من بغداد

2020/12/15 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم الثلاثاء،انفجار 5 عبوات مختلفة في مناطق متفرقة من بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مديرية مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة - شارع الاطباء، كما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها كانتا موضوعتين بجانب أحد محال بيع المشروبات الكحولية ،ما أدى الى أضرار مادية فقط".

وأضاف أن"عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة الدورة شارع 60 أمام أحد محال بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضراراً مادية،"مبيناً أن"عبوة لاصقة أخرى انفجرت في منطقة حي العدل أسفل عجلة مدنية نوع "مكسما" عائدة لأحد المواطنين ،يعمل موظفاً بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية".

وأشار إلى أن"عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في منطقة العامرية بجانب أحد محال بيع المشروبات الكحولية، أدت إلى أضرار مادية أيضاً".

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