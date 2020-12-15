المالية النيابية: تأخير ارسال الموزانة مفتعل من الحكومة لاستخدامها كورقة ضغط

2020/12/15 | 10:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اتهم عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الثلاثاء ، الحكومة بالتعمد في عدم إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في موعدها المحدد، مبينا أن افتعال تأخر إرسال الموازنة الى البرلمان يهدف إلى استخدام رواتب الموظفين من جديد كورقة ضغط سياسية .وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحدها من تتحمل مسؤولية أي تاخير قد يحصل نتيحة عدم ارسال الموازنة لغاية الان”.واضاف ان “قانون الإدارة المالية يفرض على الحكومة ان ترسل الموازنة إلى مجلس النواب في 15 من تشرين الأول لكنها لم تفعل ذلك وهذا يضعها تحت طائلة المسؤولية التقصيرية”.وأشار ذيبان إلى أن “الحكومة على مدى الأشهر السابقة كانت تستخدم رواتب الموظفين كورقة ضغط بين الحكومة وبعض الجهات السياسية”.وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، امس الاثنين، عن توجه الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ خلال جلسة اليوم الثلاثاء.



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