الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية لملاحقة “داعش” جنوب الفلوجة

2020/12/15 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..نفذت قوة من مقر المسيطر الأول اللواء الأول / حشد الانبار، الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش جنوب مدينة الفلوجة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية شملت تفتيش مناطق جنوب الفلوجة وجسر التفاحة والهياكل بمشاركة الجيش العراقي”.وأضاف البيان ان “العملية تهدف إلى ملاحقة خلايا داعش والتدقيق الاستخباراتي للعوائل المتواجدة ضمن نطاق العمليات”.



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