2020/12/15 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..أعلن المدير التنفيذي لمجموعة ” مبنا” الصناعية الايرانية عن انتاج اول مولد كهربائية بقدرة 200 ميغاواط في البلاد، بنسبة توطين 100 بالمئة.وبيّن عباس علي آبادي في مقابلة مع التلفزيون الايراني أن المولد وفق المقاييس العالمية يعد من الطراز الأول، مشيرا الى أن صناعة هذا المولد يعد نجاحا كبيرا في الحجم و التصميم بقدرات محلية كاملة، ومتطورا وفريدا من نوعه.ولقت علي آبادي الى أن قدرة المولد 200 ميغاواط ويتمتع بمزايا محلية، وكفاءته تفوق الانواع السابقة ومردوديته 98.7 بالمئة.وبيّن أن المجموعة تأمل بإزاحة الستار عن مولد كهربائي بطاقة 300 ميغاواط أمبير في السنة المقبلة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاول مرة .. شركة ايرانية تنتج مولدا كهربائيا بقدرة 200 ميغاواط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاول مرة .. شركة ايرانية تنتج مولدا كهربائيا بقدرة 200 ميغاواط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).