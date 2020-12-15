بينهم نائب حاكم كابل.. 3 قتلى بهجومين في أفغانستان

2020/12/15 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر هجومان في العاصمة الأفغانية كابول، أحدهم بتفجير قنبلة والثاني بإطلاق نار، عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم نائب حاكم الولاية.

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