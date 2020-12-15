2020/12/15 | 10:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ابو مازن" يعلق على إقصائه من الانتخابات: هذا من صلاحيات البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ابو مازن" يعلق على إقصائه من الانتخابات: هذا من صلاحيات البرلمان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ابو مازن" يعلق على إقصائه من الانتخابات: هذا من صلاحيات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).