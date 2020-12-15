مع أيام صيام ايزي، ما مصير العوائل المتعففة؟

2020/12/15 | 10:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر صوم ايزي المقدس لدى الايزيديين، والذين يصومون اليوم الثلاثاء، والموافق 15 ديسمبر 2020، ولمدة ثلاثة ايام، هناك الكثير من العوائل الايزيدية المتعففة عامة، ونسلط الضوء على العوائل في بعشيقة وبحزاني، ما مصيرهم؟ وكيف سيدبرون أمرهم في هذه الأيام؟ ما هي افضل المقترحات؟ هل المادة ام الاحتياجات المنزلية والمأكل والمشرب؟ وكما …

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