لجنة النزاهة النيابية تعلن اسباب رفض الشركة الصينية لإنشاء ميناء الفاو الكبير

2020/12/15 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة النزاهة النيابية، عن مدة انجاز ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، والبالغة 45 شهراً، بخمسة ارصفة من أصل 90.ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن عضو اللجنة يوسف الكلابي قوله إن، الاجتماع الذي عقد في وزارة النقل بحضور لجنة … Readmore

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