وزير الخارجية الفرنسي: لبنان يغرق مثل سفينة تايتانيك من دون موسيقى

2020/12/15 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو‭‭‭ ‬‬‬دريان إن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك لكن من دون موسيقى.وأضاف لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيجارو: “لبنان هو تايتنيك بدون الأوركسترا… اللبنانيون في حالة إنكار … Readmore

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