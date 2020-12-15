نبأ سار.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق

2020/12/15 | 10:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء ( 15 كانون الاول 2020)وسجلت بورصة الكفاح 127.800 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم امس الاثنين في بورصة الكفاح 131.500 دينار لكل 100 دولار.اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد انخفضت ايضا حيث كانسعر البيع: 128.250 دينار لكل 100 دولار.سعر الشراء: 127.250 دينار لكل 100 دول

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