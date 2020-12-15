بالصور.. مصرع صاحب دراجة نارية بعد اصطدامه في أخرى هوائية بالسليمانية - عاجل

2020/12/15 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

توفي صاحب دراجة نارية، بقضاء كلار بمحافظة السليمانية، بعد اصطدامه بدراجة هوائية في احدى مناطق القضاء.

وتناقلت صفحات معنية بالحوادث المرورية في العراق، صور الاصطدام بين صاحب الدراجة النارية، والدراجة الهوائية، مشيرة الى ان صاحب الدراجة النارية لقي حتفه بسبب الحادثة.

وقالت بان صاحب الدراجة الهوائية، اصيب بجروح وهو يرقد في المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء ردود الافعال من قبل المعلقين على الحادثة، بالدعوة الى تجنب التنقل ليلاً في الشوارع الرئيسية دون الاخذ بالاحتياطات، وعدم التهاون في قواعد السير، تجنباً للحوادث التي قد تقع بسبب الاهمال وعدم الالتزام بقواعد السير.

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