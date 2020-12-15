2020/12/15 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات الأنواء الجوية حول طقس اليوم وكميات الأمطار في عموم المحافظات

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