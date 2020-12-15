مقتل نائب حاكم كابل بانفجار في أفغانستان

2020/12/15 | 10:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أعلنت السلطات الأفغانية، الثلاثاء، عن مقتل نائب محافظ كابل بتفجير سيارته بعبوة ناسفة وسط العاصمة.وقال مسؤولون أمنيون إن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب الحاكم، الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.وكان أحد ممثلي الادعاء العام للحكومة الأفغانية قد قتل الأسبوع الماضي بالرصاص في شرق كابل بينما كان في طريقه إلى عمله.



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