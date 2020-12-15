طقس ممطر غدا.. متباين الخميس ..بدرجات حرارة منخفضة

2020/12/15 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد غدا الاربعاء طقسا ممطرا ..ومتباينا الخميس ..بدرجات حرارة منخفضة.وذكر بيان للهيئة : سيكون الطقس في المنطقة الوسطى يوم غد الاربعاء غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار متوسطةالشدة وحدوث عواصف رعدية يتحسن تدريجيا في اقسامها الشرقية ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي المطر (3-5 )كم.وفي المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة مع حدوثعواصف رعدية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي المطر (3-5 )كم .وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض الاماكن يتحسن تدريجيا ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 11 مئوية والعظمى 19 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 7 مئوية واعلاها في واسط 13 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 13 مئوية واعلاها في البصرة 24 مئوية.اما طقس يوم الخميس المقبل فسيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض القطع من الغيوم مع تشكل الضباب صباحا يزولتدريجيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي الضباب (2-4 )كم .وفي المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية كما يتشكل الضباب صباحايزول تدريجيا ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي المطر والضباب (2-4 )كم واحيانا 1000 م .وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية ويتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي المطر والضباب (2-4 )كم .وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض بعموم المناطق./انتهى3

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