هزة أرضية بقوة 9ر3 درجة شمال شرق مدينة العقبة الأردنية

2020/12/15 | 10:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/سجل مرصد الزلازل الأردني،اليوم، هزة ارضة بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة شمال شرق مدينة العقبة /جنوب المملكة/ عند الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للمملكة.ووفق بيانات المرصد وقعت الهزة على عمق 12 كلم، وشعر بها سكان مناطق جنوب البلاد.ويعد مرصد الزلازل الاردني المقام منذ عام 1983 ومركزه الرئيس في وزارة الطاقة والثروة المعدنية من المراصد الاقليمية والعالمية ويضم 20 محطة رصد زلازل تلمترية و 25 محطة رصد زلازل للحركة القوية لقياس الازاحة في المنشآت الهندسية مثل السدود، الجسور والمباني العالية، عاملة على مدار الساعة وتقوم برصد النشاط الزلزالي داخل حدود المملكة وخارجها./انتهى

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