خريجو الهندسة يغلقون بوابات مصفى الشعيبة في البصرة لليوم الثاني على التوالي

2020/12/15 | 11:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} اغلق خريجو كلية الهندسة في محافظة البصرة، الثلاثاء، بوابات مصفى الشعيبة النفطي للمطالبة بالحصول على فرص عمل.

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