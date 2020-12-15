2020/12/15 | 11:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد،الثلاثاء، لجنة التربية النيابية بإجراء تحقيق عاجل في وضع إحدى المدارس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان توجه بإجراء تحقيق عاجل في وضع إحدى المدارس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان توجه بإجراء تحقيق عاجل في وضع إحدى المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).