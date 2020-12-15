ترميم البيوت الطائفية إعادة للنهج الطائفي والعودة إلى نقطة الصفر - فلاح أمين الرهيمي

2020/12/15 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي البيوت الطائفية عملية قديمة بدأ العمل بها بعد عام/ 2003 وقد ثبت فشل تجربتها لأنها أصبحت ملجأ للفاسدين من حملة الهوية الطائفية وقد أفرزت سلبيات كثيرة أدت إلى ما نحن عليه الآن ..



وعملية ترميم البيوت الطائفية يعني العودة إلى النهج الطائفي وإعادة الساحة السياسية العراقية إلى نقطة الصفر.



في العشيرة والعائلة لا يمكن أن يكون جميع أبنائها ذات طبيعة أخلاقية واحدة ولا سلوك واحد ولا تصرف واحد ويوجد فيها الخي ......





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