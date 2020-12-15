2020/12/15 | 11:05 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 | 10:38 صباحاً | عدد القراءات : 31

المنافذ الحدودية : ضبط 400 ماطور معدة للتهريب

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط مواد غير مصرح بها رسمياً، كانت بصدد التهريب خارج البلاد عبر ميناء أم قصر الشمالي في البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان ، أنها "تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على مواد متنوعة (مضخات ماء، كمبريسر، ماكنة قص خشب، حادلة يدوية، 400 قطعة ماطور، 3600 قطع غيار كمبريسر) َالمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحاوية تحتوي (80 حادلة يدوية، 569 فايبريتر هزاز) وبوزن إجمالي (20طن و 431كغم) لم يصرح بها بغية تهريبها وكذلك تم تغير وصف البضاعة خلافا للأوراق الأصولية".

وأكدت الهيئة أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي المنجزين للمعاملة الكمركية خلافاً للضوابط".

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