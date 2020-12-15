قطر الاقرب لاستضافة مباراة اسود الرافدين وهونغ كونغ

2020/12/15 | 11:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني بكرة القدم باسل كوركيس، ان دولة قطر هي الاقرب لاستضافة مباراة العراق وهونغ كونغ في التصفيات الاسيوية المزدوجة.

وقال كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “دولة هونغ كونغ تخضع لإجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي جائحة كورونا مجدداً لذلك قررت عدم خوض مباراتنا على ارضها”.

واوضح ان “هونغ كونغ تفاضل بين قطر وسنغافورة لإقامة المباراة وبما ان المواجهة ستقام من دون جمهور فإن قطر هي الاقرب بسبب اجراءات السلامة المتبعة فيها والملاعب والبنى التحتية”.

يذكر ان التصفيات ستنطلق في آذار من عام 2021.



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