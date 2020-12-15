البحرين تصعد الهجوم على قطر.. وقرقاش: المنامة

2020/12/15 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الرسالة واضحة"، هكذا علق المحلل السياسي البحريني، إبراهيم النهام، لموقع "الحرة" على أسباب تصعيد الصحافة البحرينية هجومها على قطر مؤخرا، في وقت لم ينشف فيه حبر بيان الكويت بشأن المصالحة الخليجية.

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