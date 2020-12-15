2020/12/15 | 11:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 | 11:21 صباحاً

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تأجيل الجلسة الخاصة بقرار إبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال

كشف النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن تأجيل محكمة استئناف الكرخ، الجلسة الخاصة بقرار إبطال تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال إلى الـ 22 من الشهر الجاري.



وقال السوداني في تغريدة له على موقع تويتر، أنه "حضرنا الجلسة الإستئنافية اليوم الثلاثاء 2020/12/15 ، وبحضور نيابي".



واضاف السوداني انه "تم تقديم لائحة تكميلية وتسلم لوائح طعن المدَّعى عليهم على قرار إبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال".



مشيرا، إلى تأجيل محكمة استئناف الكرخ، الجلسة الخاصة بقرار إبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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