قوباد طالباني..جهود حثيثة لمعالجة الشاكل العالقة

2020/12/15 | 11:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، بجهوده الحثيثة لانهاء المشاكل المالية العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وكان قوباد طالباني قد وصل الاربعاء، الماضي، على رأس وفد رفيع الى العاصمة بغداد لبدء جولة جديدة من المباحثات حول استحقاقات اقليم كوردستان ورواتب الموظفين.

وقال قوباد طالباني للصحفيين، في بغداد: ان الحوارات واللقاءات ستتواصل، مؤكدا استعداد حكومة اقليم كوردستان، للالتزام بتطبيق قانون تمويل العجز المالي وحل المشاكل بضمان استحقاقات اقليم كوردستان ورواتب الموظفين، واصفا الانباء التي تتحدث عن فشل المباحثات بانها انباء لا تمت للحقيقة بصلة.

واضاف: ان وفد الاقليم لا يطالب بأكثر من حق اقليم كوردستان، وقدومنا إلى بغداد يهدف لتطبيق قانون تمويل العجز المالي، رغم الملاحظات عليه، وتم التصويت عليه بعد انسحاب النواب الكورد من الجلسة، موضحا، ان القانون يطلب من الاقليم تسليم الواردات النفطية وغير النفطية.

وبين، ان وفد حكومة اقليم كوردستان ينتظر رد الحكومة الاتحادية، مقابل تسليم الايرادات النفطية وغير النفطية، مؤكدا ان المباحثات مستمرة، وستستمر لحين توصل الى نتيجة ايجابية، مشيرا الى ان الاجواء السياسية في العراق معقدة وان الأطراف السياسية تحت ضغط انتخابي، ونطالب بمزيد من الصبر من الجميع لتجاوز ذلك.

اجتماعات على مستوى رفيع

وعقد قوباد طالباني رئيس رئيس حكومة اقليم كوردستان سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

من جانبها، اكدت اللجنة المالية النيابية، ضرورة معالجة المشاكل المالية العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشكل نهائي.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحوارات الجارية بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية هي خطوة ايجابية، وهذه هي اول مرة تكون فيها الاجتماعات المشتركة بهذه المستويات وبمشاركة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب واعضاء من اللجنة المالية، وهذه هي اول مرة يبقى فيها وفد اقليم كوردستان كل هذه الفترة في بغداد.

واضاف: يجب حسم المشاكل المالية العالقة بشكل نهائي ولايجوز ان يأتي وفد الاقليم كل شهر للتفاوض مع الحكومة الاتحادية يجب تحديد كل الامور وماهي واجبات كل جانب بشكل نهائي.

واوضح: لايجوز استمرار المشاكل بهذه الصورة وان يكون المواطن في وضع غير مستقر، هل سترسل الحكومة الاتحادية الرواتب ام لا؟، هل ستلتزم حكومة اقليم كوردستان بالاتفاق ام لا؟، يجب حسم الامور بشكل نهائي.

لقاء القادة السياسيين

كما التقى قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان عدداً من القادة السياسيين في العاصمة بغداد للسعي من اجل حلحلة المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وفي هذا الاطار اجتمع وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، مع اللجنة التفاوضية المشكلة بتوصية من مجلس النواب والمكلفة بايجاد حلول مناسبة ودستورية للمشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

خلال الاجتماع، تم طرح وبشكل صريح، اسباب بدء المشاكل وكيفية معالجتها في سبيل مصلحة المواطنين في اقليم كوردستان والعراق.

من جانبه أبلغ قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء، اللجنة التفاوضية، ان حكومة الاقليم تبدي استعدادها للتعامل مع حقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان وفق الدستور والقوانين المعمول بها، مبينا ان حكومة الاقليم تعلن كذلك، استعدادها للتوصل الى اتفاق.

اللجنة التفاوضية المشكلة من قبل مجلس النواب، كانت قد عقدت اجتماعاتها مسبقا مع الاطراف العراقية ذات العلاقة بالاضافة الى استعداداتها للتوصل بأسرع وقت الى ايجاد الية مناسبة للمسائل العالقة ولاسيما مشكلتي النفط والايرادات المالية.

في نهاية الاجتماع، طالبت اللجنة من وفد الاقليم تقديم مقترحاتها وتوصياتها، كي تتمكن اللجنة من توحيد تلك الطروحات مع خططها وايجاد منفذ يعمل على تسهيل مسألة تحديد المهام وحقوق اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.

وفي اطار زيارته الى العاصمة بغداد، التقى وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وخلال اللقاء، اكد الدكتور نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ان ثروات العراق هي ملك لجميع العراقيين وبما في ذلك اقليم كوردستان، وشدد على دعمه لمعالجة قانونية ودستورية للمشاكل العالقة بشكل يصب في مصلحة الجميع ويوفر العدالة.

من جانبه اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان اقليم كوردستان يريد تقوية وتعزيز علاقاته مع الحكومة الاتحادية وايجاد حل دستوري للملفات المالية العالقة، مؤكدا استعداد اقليم كوردستان للالتزام بمضمون قانون تمويل العجز المالي الذي شرع من قبل مجلس النواب.

في ختام اللقاء، اكد الجانبان ضرورة تنفيذ مواد وفقرات قانون تمويل العجز المالي من اجل معالجة المشاكل المالية.

الايمان بالحوار لمعالجة المشاكل

ومن منطلق ايمان الاتحاد الوطني الكوردستاني بالحوار والتفاهم لمعالجة المشاكل، يستمر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بجهوده الحثيثة لمعالجة المشاكل العالقة، مؤكدا انه الوفد الحكومي سيبقى في العاصمة بغداد لحين انهاء المشاكل العالقة بشكل نهائي وترسيخ المستحقات المالية لاقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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