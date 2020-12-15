2020/12/15 | 11:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7SKY اعلنت وزارة الصحة : موعد إغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية التي تسجل اصابات كورونا ١٤ يوم مؤقتا، وستجري خلالها حملة تعفير بالتعاون مع الوازرة وامانة بغداد ودوائر البلدية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة : إغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية التي تسجل اصابات كورونا ١٤ يوم مؤقتا 7 SKY TV.

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