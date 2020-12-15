2020/12/15 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء ( 15 كانون الاول 2020) وسجلت بورصة الكفاح 127.800 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم امس الاثنين في بورصة الكفاح 131.500 دينار لكل 100 … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الصرف تنخفض في اسواق البورصة الرئيسية في العراق بعد وصوله لرقم قياسي يوم امس) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الصرف تنخفض في اسواق البورصة الرئيسية في العراق بعد وصوله لرقم قياسي يوم امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).