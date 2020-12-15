بعد قفزة مفاجئة.. الدولار ينخفض امام الدينار العراقي في كربلاء

2020/12/15 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي،

امام الدينار العراقي في الاسواق

المحلية بكربلاء، اليوم الثلاثاء، (12/15/

2020)، بعد قفزة مفاجئة سجلتها مساء امس

الاثنين.

وسجلت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة

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